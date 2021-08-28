شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترحيب أجايى بالانتقال للأبيض.. هل ينجح أجانب الأهلى فى صفوف الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الجدل أثيرت الفترة الأخيرة، بعدما كشف مصدر مطلع بالأهلى عن فسخ التعاقد مع النيجيرى جونيو أجايى بالتراضى، وإمكانية انتقاله إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعدما كشف مصدر مقرب من النيجيرى جونيور أجايى أن اللاعب رحب بفكرة الانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد بعد رغبة القلعة الحمراء فى الاستغناء عن جهوده ولكن أوضح فاروق جعفر المستشار الكروى للزمالك أنه لم يتم فتح باب المفاوضات مع اللاعب بشكل رسمى، ويستعرض ”الخليج 365” ما قدمه اللاعبون الأجانب الذين انتقلوا من الأهلى إلى الزمالك.

- أحمد فليكس

يعد الغانى أحمد فليكس واحدا من أفضل المهاجمين الأفارقة فى تاريخ الكرة المصرية، لعب ضمن صفوف النادى الأهلى فى التسعينيات خلال الفترة من 1993 – 1998 وقدم مستويات رائعة رفقة المارد الأحمر وحقق معه العديد من البطولات، وبعد رحيله عن الفريق عاد لمصر مجددًا لينضم لصفوف الزمالك موسم 2001- 2002 لكنه لم يترك بصمة مع الفارس الأبيض ولعب 20 مباراة سجل 5 أهداف ورحل سريعا عن القلعة البيضاء.

- حسين ياسر

رغم أصوله المصرية لكنه كان يحمل الجنسية القطرية، ولعب بالنادى الأهلى فى الفترة من 2008 وحتى 2010، لكنه فشل فى حجز مكان أساسى بتشكيلة المارد الأحمر ولعب مباريات معدودة ولم يظهر بالمستوى المنتظر منه ليرحل إلى الزمالك موسم 2010 – 2011، ولعب معه 37 مباراة بالدورى وسجل 7 أهداف وصنع 6، كما شارك فى مباراتين بكأس مصر وسجل هدف، و3 مباريات فى دورى الأبطال وسجل هدفا وحيدا.

- دومينيك دا سيلفا

لعب المهاجم الموريتانى دومينيك دا سيلفا ضمن صفوف النادى الأهلى فى الفترة من 2011 وحتى 2014، وشارك فى 56 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 6 أهداف، لكنه واجه انتقادات قوية خلال تواجده مع المارد الأحمر بسبب تذبذب مستواه، ليرحل عن صفوف الفريق وينتقل لغريمه التقليدى الزمالك لكنه لم يحقق معه النجاح المنتظر حيث لعب 14 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين ورحل بعدها للعروبة الإماراتى.