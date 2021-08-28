شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة إنبى والجونة باستاد بتروسبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق إنبى بنظيره الجونة فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 35.

2_ يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 41.

3_ يدخل الفريق البترولى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الجونة مع الأهلى بثلاثة أهداف لكل فريق في نفس الجولة.

4_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة انبى والجونة مكون من :"محمد سيد بكر ، سامح شعبان ، أحمد المأذون ، عبد الحكيم ناصر.

5_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز الجونة على انبى بهدف دون رد سجله نور السيد بالجولة 17 للمسابقة على ستاد خالد بشارة بالغردقة.

6_تشير الأرقام إلى أن الجونة وإنبي تواجها من قبل في الدوري، في 15 لقاء، فاز الجونة في مباراتين، فيما فاز الفريق البترولي في 8 مواجهات، وتعادلا في 5 مواجهات، وسجل الجونة في شباك إنبي 10 أهداف، بينما سجل الفريق البترولى 23 هدفًا.