شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سهر أحمد لاعبة يد أكتوبر: مطربى المفضل تامر حسنى وحلمى أكون مصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سهر أحمد" لاعبة كرة اليد فى نادى 6 أكتوبر والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات ومتفوقة دراسيا حيث أنهت رحلتها الجامعية بكلية التربية الرياضية بامتياز.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التصوير

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

مكرونة وايت صوص وبان كيك.

من نجمك المفضل؟

أحمد مكى.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مصورة.

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

فى حالات معينة لازم أدافع فيها عن نفسى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

أتمنى أكون شخص ناجح فى مجالى.



سهر

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

يكون رياضى أفضل .