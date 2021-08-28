شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يبحث مع الأهلى عرض الإعارة لنادى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل كريم نيدفيد، لاعب وسط النادي الأهلى، بين عدة عروض محلية للرحيل لأحدها على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويحسم نيدفيد مصير هذه العروض خلال اليومين المقبلين، خاصة أن أحد هذه العروض من نادى فاركو الصاعد حدثياً للدوري الممتاز.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي لتسويق نيدفيد الصيف الجاري بالإعارة والموافقة على أي عرض يأتي له من أندية الدوري المحلي.

وغاب كريم نيدفيد عن المشاركة في مباريات الأهلي ما يقرب من 28 شهراً وتحديداً منذ إبريل 2019 بسبب إجراء أكثر من عملية جراحية في الركبة قبل أن يعود لقائمة الأهلي في أخر مباريات الفريق ببطولة الدوري لكن على فترات قليلة أيضاً.

واختتم الأهلي منافساته في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث حل ثانياً خلف الزمالك الذي توّج بلقب المسابقة وفاز الأحمر على أسوان بهدفين لهدف في أخر جولات البطولة أمس، الجمعة.