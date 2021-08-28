الامارات | صديقة كريستيانو رونالدو تسخر من مدرب ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة كريستيانو رونالدو تسخر من مدرب ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخرت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، من مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب إعلان النجم البرتغالي عودته إلى نادي مانشستر يونايتد، حيث تذكرت ما قام به المدرب الإيطالي عندما ربطت الأخبار بين اللاعب وعودته إلى فريقه الإسباني.



وخرجت جورجينا عبر حسابها الرسمي في برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني على إنستغرام لتنقد المدرب بلهجة ساخرة قائله: "أتمنى ألا يخرج أنشيلوتي وينفي هذا أيضا".



وكان كارلو أنشيلوتي، قد نفى في وقت سابق عودة اللاعب البرتغالي إلى ريال مدريد وهو ما أثار غضب جورجينا من كارلو من وقتها.



وأعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع كريستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، بعد 12 سنة من خروجه من الفريق لريال مدريد.

وكانت جورجينا قد علقت على تغريدة أنشيلوتي عندما نفى خبر التعاقد مع رونالدو أيضاً بضحكات ساخرة، لتتذكر الموقف إلى الأن وتقوم بتغريدة خاصة من أجل المدرب الإيطالي.

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