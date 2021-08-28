الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله : لا ندخر جهدا في دعم العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق.



جاء ذلك خلال كلمة وزير خارجية السعودية أمام قمة دول جوار العراق في بغداد السبت.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "مؤتمر بغداد يأتي في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات تستوجب التنسيق".

وأضاف: "الروابط التي تجمعنا بالعراق تاريخية.. ولا ندخر جهدا لدعم العراق، ومستمرون في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره".

واعتبر أن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة يستلزم عراقا آمنا، مؤكدا دعم حكومة مصطفى الكاظمي فيما يضمن وحدة العراق.