اخبار الرياضه

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله : لا ندخر جهدا في دعم العراق

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله : لا ندخر جهدا في دعم العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن المملكة لا تدخر جهدا في دعم العراق.

 

جاء ذلك خلال كلمة وزير خارجية أمام قمة دول جوار العراق في بغداد السبت.

 

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "مؤتمر بغداد يأتي في وقت تشهد فيه منطقتنا تحديات تستوجب التنسيق".

 

وأضاف: "الروابط التي تجمعنا بالعراق تاريخية.. ولا ندخر جهدا لدعم العراق، ومستمرون في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره".

 

واعتبر أن ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة يستلزم عراقا آمنا، مؤكدا دعم حكومة مصطفى الكاظمي فيما يضمن وحدة العراق.

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا