صلاح يتحدى لوكاكو.. موعد قمة ليفربول وتشيلسي الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العالمية على موعد مع قمة نارية، حيث يستضيف ليفربول، نظيره تشيلسي، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الريدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فازوا على نوريتش في الجولة الأولى 3-0، كما انتصروا على بيرنلي 2-0 في الأسبوع الماضي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ6 نقاط، متأخرا عن المتصدر ويست هام بفارق الأهداف.

وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، ويرغب الريدز في الفوز بهذه المباراة وجمع النقاط الثلاث من أجل العودة للمنافسة مرة أخرى على لقب البريميرليج، الذي فاز به الفريق في الموسم قبل الماضي.

تشكيل ليفربول

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب، فان دايك ، روبتسون

الوسط: هندرسون، كيتا، ألكانترا

الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ماني

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: ميندى

خط الدفاع: كريستنسن، أزبيليكويتا، روديجر

خط الوسط: كانتى، جورجينو، ألونسو، جيمس

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، هافيرتز، ماونت

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports Connect، beIN Sports HD 1.