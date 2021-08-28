شطب أو إيقاف وغرامة.. ماذا تقول لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ورئيس اتحاد الكرة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت وسائل إعلامية نص لائحة الانضباط باتحاد الكرة المصري والعقوبة التي قد يتم توقيعها على قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وذلك بعد مشادته مع رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير شئون "الجبلاية" خلال احتفالية النادي الأبيض بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز مساء امس الجمعة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن المادة 23 بعنوان "مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة" تنص على التالي: "الإهانة أوالإساة أو التهديد لأى من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه"، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإيقاف، الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بجانب قيمة الإضرار إن وجدت، الشطب تغريمه ما تم إتلافه وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات".

وأمس الجمعة، شهدت احتفالية تتويج الزمالك بدرع الدوري المصري مشادة بين شيكابالا وأحمد مجاهد، تسببت فى الغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى بعدما غادر الفهد الأسمر ارض الملعب رافضا استلام الدرع.