شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات البعثة المصرية فى الألعاب البارالمببة غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل غدا الأحد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 منافساتها على صعيد رياضات رفع الأثقال والسباحة والطائرة وكرة الهدف. وتشارك مصر فى الدورة البارالمبية بـ 49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هى: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة. وتشهد منافسات الغد كالتالى: ملك حسين عبد الشافى .. سباحة 100 م صدر .. 3:24 صباحًا . زياد كحيل .. سباحة 100 م صدر رجال .. 3:14 صباحًا . كرة الهدف أمام اليابان 3:30 صباحًا . الكرة الطائرة أمام اليابان 11:30 ظهرا . رفع الأثقال هانى عبد الهادى وزن 88 كجم .. 4 صباحا أمل محمود وزن 73 كجم .. 6 صباحًا جيهان جلال وزن 79 كجم .. 9:30 صباحًا محمد السيد وزن 97 كجم ..11:30 ظهرا فيما تستكمل غدا أيضا منافسات أدوار تنس الطاولة .