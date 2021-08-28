شكرا لقرائتكم خبر عن "هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى".. جملة شيكابالا لمجاهد سبب اشتعال الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد بتروسبورت أمس مشادة بين شيكابالا لاعب الزمالك، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، ما تسبب فى إلغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى والاكتفاء بحصول رئيس نادى الزمالك على الدرع وتسليمه للاعبين فقط.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" تفاصيل المشادة التى دارت بين شيكابالا وأحمد مجاهد، حيث توجه اللاعب إلى إحدى البوابات المؤدية للملعب من أجل إدخال لاعبى الزمالك المستبعدين من اللقاء، والذين كانوا يجلسون فى المقصورة، مثل أحمد عيد وسيف فاروق جعفر وعبد الله جمعة، بجانب بعض زوجات اللاعبين مثل زوجة المغربى حميد أحداد، ولكن شيكابالا فوجئ برفض الأمن السماح لهم بالدخول إلى أرض الملعب لحضور مراسم تسليم الدرع بناءً على تعليمات أحمد مجاهد.

وتحدث شيكابالا مع أحمد مجاهد وطالبه بالسماح للاعبين وزوجاتهم بحضور مراسم التسليم، لكن الأخير رفض قائلا، "أنت مالك وإيه اللى جابك هنا أصلا ارجع مكانك"، ورد شيكابالا قائلا، " يعنى إيه أنا مالى أنا كابتن الفريق، واللاعبين لازم يحضروا المراسم"، ليكرر مجاهد الرفض قائلا، "مفيش حد هيحضر المراسم"، وهو ما جعل شيكابالا ينفعل ويرد عليه قائلا، "أنت عايز تبوظ فرحتنا بالدورى، برده هنحتفل غصب عنك يا أهلاوى"، وكاد الأمر يتطور لولا تدخل بعض موظفى اتحاد الكرة والأمن لإبعاد أحمد مجاهد قبل أن يغادر شيكابالا الملعب متوجها لغرفة خلع الملابس رافضا استلام الدرع.