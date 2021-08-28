شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يحسم مصير مصطفى البدرى بعد مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر نادى الإنتاج الحربى، بقيادة اللواء أشرف عامر، على حسم مصير لاعبه مصطفى البدرى عقب مواجهة وادى دجلة المقرر لها اليوم بعد تأكد هبوط الإنتاج للقسم الثانى، ورغم أن الإنتاج الحربى لم يتلق عروضاً رسمية من أندية القمة الأهلى والزمالك وبيراميدز للتعاقد مع اللاعب حتى الآن، إلا أن الاتصالات الشفهية من بعض الوكلاء والأندية دفعت مسئولى الإنتاج لإعلان فتح مزاد على اللاعب المتألق تمهيداً للاستغناء عن جهوده للنادى الذى يدفع أعلى سعراً.

وواصل مصطفى البدرى التسجيل للمباراة السابعة على التوالى فى رقم فريد، ليصبح أول لاعب يسجل فى 7 مباريات متتالية فى الدورى خلال الألفية الجديدة، بعدما سجل 8 أهداف وصنع هدفا آخر لزملائه.

ونجح مصطفى البدرى فى تسجيل 8 أهداف خلال آخر 7مباريات فقط مع الإنتاج، حيث سجل فى كل من "المصرى، الجونة، بيراميدز "هدفين"، الأهلى، أسوان، ومصر المقاصة وغزل المحلة".

وودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدورى المصرى الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذى حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة الوداع للفريقين يدخلها الإنتاج بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل غزلان دجلة مع سيراميكا سلبيًا في نفس الجولة.