شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صبرى: ربنا كرمنى بفضية طوكيو بالاجتهاد وأشكر كل من ساعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود صبرى، الفائز بفضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا فى اليابان، أن الميدالية جاءت بعد تعب واجتهاد فى التمارين وبشكر كل الناس اللى بتدعيلنا.

وقال محمود صبرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "ربنا وفقنى وحصلت على الميدالية الفضية بعد تأجيل البطولة سنة بسبب فيروس كورونا رجعنا للمركز الأوليمبية وربنا وفقنى أنا وزملائى وكل واحد اجتهد وعمل اللى عليه وربنا وفقنا حتى الآن وحصلنا على 4 ميداليات فضية ولسه ربنا يوفق الباقى عندنا محمد صبحى هيلعب وربنا يكرمه بميدالية جديدة لينا".

ونجح شريف عثمان ورحاب رضوان، في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.