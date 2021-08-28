شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف خامس لاعب فى تاريخ الدورى يسجل أكثر من 20 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد شريف لاعب الأهلي مسابقة الدورى هذا الموسم متصدراً جدول ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 21 هدفا وبفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه مصطفى فتحى لاعب سموحة المعار من الزمالك، الذى يتبقى له مباراة أمام مصر المقاصة اليوم السبت.

ونجح محمد شريف في تخطي رقم طه إسماعيل، نجم الفريق الأحمر السابق، بعد تسجيله الهدف رقم 21 فى مشواره بالدوري هذا الموسم بعد هدفه في مرمى أسوان، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وأصبح محمد شريف خامس لاعب في تاريخ مصر يُسجل أكثر من "20" هدفا في موسم واحد من مسابقة الدوري المصري، في أول موسم يخوضه بشكل كامل مع المارد الأحمر.

ونستعرض قائمة اللاعبين الذين نجحوا فى تسجيل أكثر من 20 هدفا فى تاريخ الدورى..

عبد النبي محمود 21 هدفا موسم 1953/1954

حمدي عبد الفتاح 22 هدفا موسم 1956/1957

حسن الشاذلي 29 هدفا موسم 1962/1963

مصطفى رياض 26 هدفا موسم 1963/1965

حسن الشاذلي 23 هدفا موسم 1964/1965

حسن الشاذلي 34 هدفا موسم 1974/1975