شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد مرشح لتدريب سموحة حال رحيل أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر خالد عيد، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، قائمة المدربين المرشحين لتدريب فريق سموحة الموسم المقبل، حال رحيل أحمد سامى المدير الفنى الحالى للفريق السكندري.

ويعد خالد عيد من أفضل المدربين فى بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم عقب الأداء القوى الذى قدمه لاعبو غزل المحلة فى المباريات، وضمان بقاء الفريق فى الدورى الموسم المقبل بأقل الإمكانيات المادية.

وكشفت تقرير صحفية أن مسئولى نادى بيراميدز قاموا بالاتصال بالمدير الفنى لفريق سموحة أحمد سامى لتولى قيادة الفريق السماوي خلفا للمدرب اليونانى تاكيس جونياس.

ويدرس مسئولو نادي بيراميدز التعاقد مع مدرب مصري لخلافة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي للفريق بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث قاد الفريق خلال 11 مباراة وحقق 4 انتصارات فقط وهزيمة وحيدة وتعادل فى 6 مواجهات لينجح فى حصد 18 نقطة من أصل 33 نقطة منذ توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا للأرجنتينى رودلفو أروابارينا الذى تمت إقالته قبل نهاية الموسم بسبب سوء النتائج أيضا.

ويرغب مسؤولو بيراميدز فى التعاقد مع مدير فني مصري بسبب عدم تقديم مستويات جيدة مع المدربين الأجانب حيث تعاقد مع 7 مدربين ولم يحققوا النتائج المطلوبة.