شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة الإنتاج الحربى ووادى دجلة بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإنتاج الحربى نظيره وادى دجلة فى السابعة مساء اليوم، السبت، بستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة الوداع للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60

2_ يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

3_يدخل الإنتاج الحربى مباراة الليلة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل غزلان دجلة مع سيراميكا سلبيًا في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الانتاج الحربى ووادى دجلة مكون من :"محمد يوسف ، محمد أبو العزايم ، طارق مصطفى ، محمد سعدون ، عمرو الشناوي ، مصطفى محمد.

5_تمثل مباراة الليلة لقاء الوداع للإنتاج الحربى ووادى دجلة لدورى الأضواء والشهرة .

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الانتاج ودجلة بالتعادل السلبى بالجولة 17 للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام.

7_تاريخيا، مباراة اليوم هي الـ15 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حيث لم يلتق الفريقان في مسابقة الدوري من قبل سوى في 14 مباراة فقط، حيث صعد الإنتاج الحربى للدوري أول مرة موسم 2009/2010 ، وفى الموسم التالى صعد وادى دجلة، فاز وادى دجلة في 5 مباريات، مقابل 3 للإنتاج، وانتهت 6 مباريات بالتعادل، سجل وادي دجلة 23 هدفا مقابل 18 للإنتاج الحربي.

8_محمود علاء مدافع الزمالك الحالي، هو الهداف التاريخي للمواجهات برصيد 4 أهداف، يليه السنغالي إبراهيم نداي، وعمر السعيد برصيد 3 أهداف.