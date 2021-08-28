شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال شباب الزمالك بالتتويج بدرع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو نادى الزمالك الشباب على الاحتفال ببطولة الدورى المصرى الممتاز، معبرين عن سعادتهم بتتويج النادى بالدرع الـ13 فى تاريخه، ونشر الحساب الرسمي لنادى الزمالك عبر إنستجرام صورا من احتفال اللاعبين الشباب وعلق قائلا، "هكذا احتفل شباب نادي الزمالك والمنضمون حديثا للفريق بالدرع الغالي".



الحساب الرسمى لنادى الزمالك

واحتفل الزمالك بالأمس باستلام درع الدورى الـ13 عبر تاريخه فى ملعب بتروسبورت، وأنهى نادى الزمالك مشواره فى مسابقة الدورى الممتاز بالتعادل الإيجابى 1-1 أمام البنك الأهلى فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد بتروسبورت في حضور أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة وحسين لبيب رئيس اللجنة التى تدير الزمالك.

لاعبو نادى الزمالك الشباب



لاعبى نادى الزمالك الشباب



لاعبو نادى الزمالك الشباب



لاعبو نادى الزمالك الشباب



لاعبى نادى الزمالك الشباب



لاعبى نادى الزمالك الشباب



لاعبى نادى الزمالك الشباب



لاعبى نادى الزمالك الشباب



لاعبى نادى الزمالك الشباب

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، حقق الفوز في 24، وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 61 هدفا وسكنت شباكه 21 هدفا.