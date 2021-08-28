شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج البعثة المصرية اليوم السبت فى الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو باليابان فى رفع رصيد مصر من الميداليات اليوم إلى 5 ميداليات، بعد فضيتى شريف عثمان ورحاب رضوان فى الأثقال أمس.

وجاءت نتائج اليوم كالتالى: فضية فاطمة عمر

فاطمة عمر أضافت الميدالية السادسة لها عبر تاريخ مشوارها فى دورات الألعاب اليارالمبية بحصد فضية طوكيو 2020 فى وزن 67 كجم، وتٌعد فاطمة عمر المرأة الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 6 ميداليات أولمبية على التوالى، فى إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

محمود صبرى

فيما فاز البطل المصري محمود صبرى بفضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وتعتبر فضية صبري هي الثالثة للمصريين في البارالمبياد والثالثة في لعبة رفع الأثقال بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذان نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.

محمد صبحى يحصد برونزية وزن 80 كجم

حصد الرباع البارالمبى محمد صبحي الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 بوزن 80 كجم.

فاطمة محروس تحصد المركز الرابع

بينما أنهت اللاعبة المصرية الشابة فاطمة محروس، بطلة مصر في رفع الأثقال، منافسات دورة الألعاب البارالمبية في المركز الرابع، ضمن منافسات رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو 2020 بعدما نجحت في رفع ثقل 127 كجم.

يوسف السيد يخسر فى السباحة

فشل السباح المصري البارالمبي يوسف السيد في التأهل لنهائيات سباحة 150 متر متنوع، محتلا المركز العاشر فى الترتيب العام لمنافسات السباحة، في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.