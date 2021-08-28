شكرا لقرائتكم خبر عن الرباع البارالمبى محمد صبحى يحصد برونزية الأثقال فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الرباع البارالمبى محمد صبحي الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 بوزن 80 كجم.

فيما حصدت منذ قليل الرباعة البارالمبية فاطمة عمر، الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، لتحقق فاطمة عمر الميدالية السادسة لها فى مشوارها الأوليمبي على مدار التاريخ .

كما حصد محمود صبرى فضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

فيما أنهت اللاعبة المصرية الشابة فاطمة محروس، بطلة مصر في رفع الأثقال، منافسات دورة الألعاب البارالمبية في المركز الرابع، ضمن منافسات رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو 2020 بعدما نجحت في رفع ثقل 127 كجم.