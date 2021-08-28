شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يشكو اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية بسبب استبعاده من الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى سموحة شكوى رسمية ضد اللجنة التى تدير اتحاد الكرة إلى المحكمة الرياضية الدولية، بسبب استبعاد الفريق السكندرى من المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الجديدة، وفى المقابل ترشيح ناديى المصرى وبيراميدز.

وتضمنت الشكوى التى أرسلها سموحة ضد اتحاد الكرة، أن مسابقة الدورى انتهت وحصل الفريق على المركز الثالث، ورغم ذلك تم استبعاده من ترشيحات اتحاد الكرة للمشاركة فى البطولة، وهو ما يعتبر مجاملة على حساب الفريق السكندرى.

من ناحية أخرى، اختار أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، 20 لاعباً استعدادا للمباراة الأخيرة فى الأسبوع 34 أمام المقاصة والمقرر لها مساء اليوم السبت باستاد الإسكندرية.

واللاعبون هم:

فى حراسه المرمى.. الهانى سليمان و عمر صلاح.

خط الدفاع.. رجب نبيل و محمد عبد المنعم و محمود البدرى واطاهر الطاهر و شريف رضا و محمد شكرى.

خط الوسط.. احمد حمص و محمود حليمو و محمد كناريا و محمد رزق و محمد ليلة ومصطفى فتحى وأحمد عبد القادر ورفيق كابو وعبد الكبير الوادى.

خط الهجوم.. اسلام جمال و محمد نادى و ديريك دنسينامبى.

وتأكد استحواذ سموحة على المركز الثالث دون النظر إلى نتائج الآخرين فى حال تحقيق الفوز على المقاصة، كما تعد هذه المباراة الأخيرة للثنائى مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر مع سموحة.