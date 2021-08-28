شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. إكرامي الشحات يروى سر "قلم" فريد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى إكرامى الشحات، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، كواليس دوره مع الملك فريد شوقى فى فيلم "رجل فقد عقله"، وقال إكرامي، "الراحل فريد شوقى ضربنى "قلم حقيقى" فى فيلم "رجل فقد عقله".

وأكد حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى تصريحات تليفزيونية سابقة أن الأفلام التى اشترك بها لم يكن بها إسفاف أو تجاوزات أخلاقية.

وأضاف إكرامى الشحات، فى بعض الأحيان كنا نخرج عن النص لكن بما لا يؤثر على مضمون الفيلم، مشيراً إلى أنه كان محظوظا لاشتراكه بأفلام مع قامتين مثل عادل إمام الذى كان يتغلب على خوفى وقلقى بالضحك، وكذلك الفنان الكبير سمير غانم الذى لا تتوقف عن الضحك طوال الوقت.