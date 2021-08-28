شكرا لقرائتكم خبر عن "روقا" الزمالك مطلوب فى البنك الأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أشرف "روقا"، لاعب خط وسط الزمالك، قائمة اللاعبين الذين يرغب خالد جلال المدير الفنى لفريق البنك الأهلى فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وشارك "روقا" مع الزمالك فى 7 مباريات فقط خلال الموسم الحالى، حيث لم يعتمد عليه الفرنسي كارتيرون فى تشكيلة الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

ويناقش مسؤلو البنك الأهلى اليوم مع خالد جلال المدير الفنى للفريق بعض الملفات المهمة لمعرفة قائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق الموسم المقبل. ويسعى مسؤلو البنك الأهلى لمعرفة احتياجات الفريق الموسم المقبل وسرعة التعاقد معهم، وذلك لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل قوى الموسم المقبل فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وضمن فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل عقب الوصول للنقطة 34 محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة.