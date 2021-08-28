شكرا لقرائتكم خبر عن الشطب أو الإيقاف والغرامة.. تعرف على لائحة الانضباط بعد مشادة شيكابالا ومجاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نص لائحة لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والعقوبة التى قد يتم توقيعها على محمود شيكابالا لاعب الزمالك بعد مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أثناء احتفالية الفريق الأبيض بالتتويج بدرع الدورى أمس على استاد بتروسبورت.

وتنص المادة 23 بعنوان "مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة" على التالي: "الإهانة أوالإساة أو التهديد لأى من الاتحاد أو المجلس أو الجهة المنظمة أو المسئولين أو عناصر اللعبة سواء في الملعب أو خارجه"، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإيقاف، الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، بجانب قيمة الإضرار إن وجدت، الشطب تغريمه ما تم إتلافه وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات".

وشهدت احتفالية تتويج الزمالك بدرع الدورى أمس، الجمعة، مشادة بين شيكابالا ومجاهد تسببت فى إلغاء مراسم تسليم الزمالك درع الدورى، بعدما غادر الفهد الأسمر أرض الملعب رافضا استلام الدرع.