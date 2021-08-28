شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة المقاولون والاتحاد السكندرى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل المقاولون العرب المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 45.

2_ يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 45 نقطة بعدما خاض 33 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه مثلها.

3_يدخل ذئاب الجبل مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع البنك الأهلى سلبيًا في نفس الجولة.

4_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندرى مكونا من: "نادر قمر الدولة، هشام عبد العزيز، أحمد الشريف، وبكر الشريف.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الاتحاد السكندرى برباعية مقابل هدفين بالجولة 17 للمسابقة على ستاد الإسكندرية، سجل رباعية زعيم الثغر مصطفى ابراهيم وإيمانويل اوكرى ورومايو وليامز وعبد السميع ابراهيم ، وسجل ثنائية المقاولون لويس هينيستروا ويوسف الجوهرى.

6_التقى المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في 78 مباراة قبل صدام الليلة فاز ذئاب الجبل في 20 مباراة وفاز زعيم الثغر في 16 مباراة وانتهت 42 مباراة بالتعادل .

7_انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بكأس مصر وكانت بالدور ربع النهائى بفوز الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 22 أكتوبر 2020 على ستاد السويس الجديد ، سجل ثنائية زعيم الثغر خالد قمر والسيد سالم فيما سجل هدف الذئاب شكرى نجيب.