شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم كازاخستان وتصعد لنصف نهائى كأس العالم لكرة السلة 3×3 بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة السلة تحت 18 عاما إنجازا كبيرا بالفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 21-16 في ربع النهائي، ليتأهل لنصف نهائي كأس العالم لأول مرة فى تاريخه بالبطولة المقامة في المجر.

وينتظر منتخب مصر الفائز من الدومينيكان وأستونيا، فى مباراة ربع النهائي، بعدما ضمن بطاقة نصف النهائي على حساب كازاخستان، فى إنجاز يحدث لأول مرة.

وكانت منتخب كرة السلة تحت 18 سنة فاز على ألمانيا فى رابع مباريات البطولة بنتيجة 13/10 متصدرا مجموعته.

وتضم قائمة المنتخب المصرى فى البطولة 4 لاعبين، هم كل من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وشارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة".

وكان المنتخب تغلب على نظيره بيلاروسيا بنتيجة 20/17 فى بطولة كأس العالم التى تقام بالمجر، محققا العلامة الكاملة بعد أن سبق وفاز على كل من رومانيا وإسرائيل.