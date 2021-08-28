شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث ملف الراحلين فى الصيف بعد الإعلان عن 4 صفقات رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الأهلى جلسات عمل مكثفة خلال الأيام الحالية لحسم عدة ملفات مهمة خاصة بفريق الكرة، فى مقدمتها حسم مصير الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما شهدت الأيام الماضية ترشيحات كثيرة لأسماء الراحلين عن القلعة الحمراء، ومنهم النيجيرى جونيور أجاى والكونغولى والتر بواليا وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام ومروان محسن وكريم نيدفيد، وهناك اتجاه كبير لإعارة أحد حُراس المرمى بالفريق سواء مصطفى شوبير أو على لطفي.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو القلعة الحمراء مع أمير توفيق مدير التعاقدات فى النادى تسويق اللاعبين الذين أوصى الجهاز الفنى برحيلهم عن النادى بنهاية الموسم الجارى، خاصة أن هناك الكثير من اللاعبين الراحلين لديهم عروض من أندية محلية وخارجية.

ويرغب الأهلى فى تسويقهم من أجل تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعهم بعدما أعلن النادى على مدار اليومين الماضيين ضم 4 صفقات رسمية وهم، الجنوب أفريقى بيرسى تاو من برايتون الإنجليزى والموزمبيقى لويس ميكيسونى من سيمبا التنزانى لمدة 4 مواسم وكريم فؤاد من النجوم وحسام حسن من سموحة لمدة 5 مواسم.