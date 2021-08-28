شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عمر لليوم السابع: توقعوا لى برونزية فى طوكيو والعزيمة منحتنى الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّرت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر عن سعادتها البالغة بتحقيق ميدالية فضية فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً فى طوكيو، مؤكدة أن الميدالية أسعدتها كثيراً لأنها جاءت بعد ظروف صحية صعبة كادت تُبعدها عن منصات التتويج التى اعتادت عليها فى مشاركاتها السابقة بدورة الألعاب البارالمبية طوال السنوات الماضية.

وقالت فاطمة عمر، عانيت بسبب الإصابة كثيراً والظروف الصحية الصعبة لكن توفيق الله ثم الإصرار والعزيمة كان لهما الفضل الأكبر فى الحصول على الميدالية الفضية.

وأضافت البطلة المصرية، البعض توقع لي حصد ميدالية برونزية بسبب ظروفى الصحية لكنني تحاملت على نفسى وتحليت بالإصرار والعزيمة إلى أن وفقني الله وحصدت ميدالية فضية.

وأهدت فاطمة عمر الميدالية الفضية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يدخر جهداً فى مساندة ودعم الرياضيين من أجل تحقيق جميع أهدافهم، وقالت فاطمة عمر أنها تسكر أيضاً اسرتها التي وقفت بجوارها طوال الفترة الماضية .