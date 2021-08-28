الخليج 365 يكشف.. أسباب وكواليس مشادة شيكابالا ومجاهد.. وقرار اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهد ملعب استاد "بتروسبورت" مشادة وأزمة بين قائد الزمالك وصانع ألعابه محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وأحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تسببت في عدم استلامه وزملاءه للدرع من رئيس اتحاد الكرة.

وتسلم الزمالك درع الدوري الـ13 في تاريخه، بعد نهاية مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" "قبل نهاية المباراة بربع ساعة، تواجد عدد من لاعبي الزمالك المستبعدين، بجوار أحد بوابات أرض الملعب للنزول وانتظار نهاية المباراة للإحتفال بالدوري".

وأضاف "أحمد مجاهد قام بالتحدث لأحد مسؤولي لجنة المسابقات وطلب منه عدم السماح لأحد بالنزول لأرض الملعب حتى لا يحدث هرج ومرج، وطلب من الحكم والمراقب إيقاف المباراة".

واستمر "الحكم الرابع طالب اللاعبين بعدم النزول لأرض الملعب لتفادي حدوث أي أزمات".

وواصل المصدر "بعد انتهاء المباراة، شيكابالا توجه للمدرجات من أجل نزول المستبعدين من قائمة الزمالك لملعب المباراة، وتدخل أحمد مجاهد أثناء تواجده بأرض الملعب ورفض الأمر".

وصرح "مجاهد أخطر شيكابالا بأنه لن يتم السماح لأحد بالنزول لأرض الملعب لحين الانتهاء من المراسم الرسمية لتسليم درع الدوري، وبعد ذلك يتم فتح الأبواب من أجل الاحتفالات".

وتابع "شيكابالا رفض ما قاله مجاهد وأكد أنه لن يتسلم درع الدوري وكذلك اللاعبين منه".

وشدد "تم تدارك الأمر وقام حسين لبيب بتسلم درع الدوري من أحمد مجاهد في المشهد الذي شاهده الجميع".

واختتم "خلال الساعات المقبلة سيتم معرفة ما اذا كان مراقب المباراة قد قام بتدوين تلك الأحداث في تقريره وكذلك الحكم الرابع أم لا واذا كان هناك قرارات متعلقة بالأمر من عدمه".

وكان "الخليج 365" قد كشف في وقت سابق، أن تلك الأزمة تسببت في عدم احتفال "شيكابالا" بدرع الدوري مع زملاءه داخل الملعب، حيث تواجد في غرفة خلع الملابس، وبعد ذلك نزل للملعب مع زوجته ونجله.