حسام المندوه: كان من المفترض أن يكون هناك احتفالية أفضل بالدوري.. وتكتمنا على الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك، حسام المندوه، إنه كان من المفترض أن يكون هناك احتفالية أفضل من احتفالية يوم أمس الجمعة بدرع الدوري وهو أمر سيتناقشوا فيه كمجلس.

وأضاف المندوه، في تصريحات لفضائية الزمالك اليوم السبت:"كان من المفترض أن يكون هناك احتفالية أفضل أمس وسنبحث الأمر مع مجلس الإدارة، وكان لدينا احتفالية خاصة بنا يوم الاثنين المقبل وتم تأجيلها بسبب انضمام اللاعبين للمنتخب فهي احتفالية خاصة بهم وأسرهم".

وتابع عضو اللجنة التي تُدير نادي الزمالك:"التتويج بالدوري جاء بعد موسم صعب وشاق ليس لطول الموسم بل الصعوبات التي واجهها اللاعبين وأنهم بعدوا عن عدم الاستقرار ووضعوا الهدف أمامهم وقد قلت ذلك أيضًا بعد الحصول على البطولة الأفريقية في السلة حدث الأمر في كل فرق النادي التي حصلت على بطولات، هو تتويج لأسر اللاعبين المشتاقين للفرحة، الفترة الماضية كانت أشبه باستدعاء للاعبين فرأيت الفرحة أمس على وجوه اللاعبين وأسرهم".

وأتم المندوه تصريحاته بقوله:"كان مطلوب منا الفترة الماضية التكتم على الصفقات حتى لا ينشغل لاعبي الفريق".