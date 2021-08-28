عمرو وردة يعلن عبر الخليج 365 انتقاله من باوك إلى نادٍ قبرصي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر

أعلن النجم المصري عمرو وردة لاعب باوك اليوناني، انضمامه إلى نادي أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال عمرو وردة في تصريحات خاصة ليلاكورة، إنه سيوقع على عقود انضمامه للفريق القبرصي لمدة موسم واحد، اليوم السبت.

وأشار وردة إلى أن فريق أنورثوسيس القبرصي، يعتبر فريق جيد ويشارك في بطولة المؤتمر الأوروبية المستحدثة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأكد النجم المصري، أنه سيصبح لاعب حر من فريق باوك بعد انتهاء الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن فريق أنورثوسيس وقع في المجموعة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برفقة كل من: جينت البلجيكي، بارتيزان الصربي وفلورا تالين الإستوني.