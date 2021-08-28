بارالمبياد طوكيو.. محمد صبحي يتوج بـ"برونزية" رفع الأثقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استطاع محمد صبحي الإلفات أن يحصل على الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال رجال ميزان 80 كيلو جرام، بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام هذا الصيف في العاصمة اليابانية طوكيو.

ونجح محمد الإلفات في المحاولة الأولى برفعه وزن 207 كجم، قبل أن ينجح في محاولته الثانية برفع وزن 212 كجم، وفشل في أخر محاولاته برفع وزن 216 كجم.

وتمكن البطل المصري في احتلال المركز الثالث في النهائيات، ليحصل على الميدالية البرونزية الأولى والميدالية البارالمبية الخامسة لمصر.

وسبق أن حصل شريف عثمان على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وهو نفس مع حققته رحاب رضوان في اللعبة ذاتها خلال منافسات الجمعة، وهو ما تحقق أيضاً مع محمود عطية الذي جلب الميدالية الثالثة في رفع الأثقال ميزان 72 كيلو جرام، وأيضاً فاطمة عمر صاحبة الميدالية الفضية الرابعة يوم السبت في رفع الأثقال ميزان 67 كجم.