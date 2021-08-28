"المرأة الحديدية".. فاطمة عمر الرياضية الأعظم في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

في شهر يونيو الماضي، اختار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اللاعبة فاطمة عمر، في كأعظم رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارالمبي الدولي قبل أن تعود اليوم 28 أغسطس 2021 لتحصل على الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال سيدات ميزان -67 كيلو جرام، بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام هذا الصيف في العاصمة اليابانية طوكيو.

فاطمة عمر، التي بدأت ممارسة رياضة رفع الأثقال في عام 1994، سبق وأن توّجت بذهبية سيدني 2000، ذهبية أثينا 2004، ذهبية بكين 2008، ذهبية

لندن 2012، فضية ريو 2016:"بكيت حين حصلت على الفضية لأن ده مش مستوايا"، لتضع الذهب نصب أعينها في أولمبياد طوكيو:"رايحة أخذ الخامسة محدش كسب 4 دهب في 4 نسخ ورا بعض أتمنى الذهبية قبل ختام مسرتي".

ولكن لم يُقدر لها القدر التتويج بالذهبية لتحصل على الفضية الثانية في مسيرتها برفعها وزن 116 كجم، قبل أن تنجح محاولتها الثانية برفعها وزن 120 كجم، واختتمت فاطمة محاولاتها بالإخفاق في رفع وزن 128 كجم.

فاطمة التي دخلت رياضة رفع الأثقال ووزنها 35 ك، كانت في تحدي مع نفسها:"أتحدى الظروف، ليس لدينا في مصر ثقافة التعامل مع الشخص المعاق نفسيًا ليكون نافعًا في مجتمع، وهي أشياء تؤلمني، ولكن الحمدالله أسرتي لم تكن تتعامل معي كذلك، ولكن جيراني ومدرسيني كان يعاملونني كأنني شيء ضعيف يعتمد على الناس وأني يجب أن أجس ويخدمني من حولي ولكن أنا لديّ قوة وإرادة وممكن أخدم من حولي بطريقتي وأستطيع فعل أشياء قد لا تفعلها".

وهي أمور بجانب ما كانت تشعر به في حصة التدريبة الرياضية بعدم تفضيل مدرستها أن تُشارك خشية عليها، دفعت فاطمة لتحترف رياضة رفع الأثقال:"رحت النادي وكان وزني 35 ك اللي ينفخ فيّا يوقعني ولكن شدتني رياضة رفع الأثقال والحمدلله لم تحصل سيدة على إنجازاتي".