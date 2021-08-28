مدافع ليدز السابق ينصح محمد صلاح حول مستقبله في ليفربول

قدم الدولي الانجليزي السابق “داني ميلز”، النصيحة للنجم المصري محمد صلاح حول مستقبله مع ليفربول، وناقش جميع الخيارات المتاحة أمام مهاجم الريدز خلال الفترة المقبلة.

وفي خضم حديثه حصريًا إلى موقع “فوتبول انسايدر”، قال مدافع ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق إن صلاح ليس لديه العديد من الخيارات الأخرى سوى الالتزام بمستقبله مع ليفربول وتجديد العقد.

وذكر الصحفي “جيمس بيرس” من “أتليتيك البريطانية” في 19 أغسطس الماضي أن ليفربول في مفاوضات جادة مع الجناح المصري بشأن عقد جديد مع النادي.

بينما نقلت صحيفة الماركا الإسبانية في مارس الماضي، رفض الدولي المصري استبعاد الانتقال إلى الدوري الإسباني إذا اتحيت الفرصة.

ومع ذلك، اقترح ميلز أن هذا غير مرجح بالنظر إلى الوضع الحالي في ريال مدريد وبرشلونة الذين يعانون من ضائقة ماليّة صعبة للغاية، خصوصاً البلوجرانا الذين خسروا ليونيل ميسي مجاناً لصالح باريس سان جيرمان في وقت سابق من هذا الصيف.

فيما يخص ريال مدريد، يبدو أن النادي الاسباني قريب من التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تقديمهم لعرض لا يقاوم، كما أن الفرنسي هو الهدف الأساسي لفلورنتينو بيريز في الوقت الحالي.

وقال ميلز لمراسل موقع فوتبول إنسايدر كونور وايتلي: “ريال مدريد ينظر الآن إلى مبابي، إن لم يكن هذا الموسم بالتأكيد الصيف القادم لأنه سيكون حراً.

وأضاف “برشلونة نادٍ رائع ولكن، هل هو نادي جذاب كما كان من قبل؟ ربما لا يكون الجواب كذلك.”

وقال مدافع ليدز يونايتد الأسبق في تطرقه للخيارات الاضافية “لن يذهب إلى أي مكان في إنجلترا، لا أتوقع حدوث ذلك، وباريس سان جيرمان يتوفر على خيارات عديدة في الهجوم ”

وتابع “إنه لاعب رائع لكنه جيد للغاية بالنسبة لمعظم الناس وليس هناك الكثير من الأماكن التي يمكنه الذهاب إليها.

وختم ميلز حديثه بالحديث عن خيار التجديد مع ليفربول وأكد أنه الخيار الوحيد الظاهر في الواجهة حاليا وأوضح “سأكون مندهشا إذا لم يوقع على اتفاق جديد طويل الأجل قريبًا.”

يذكر أن النجم المصري محمد صلاح، يتوفر على عقد مع ليفربول الانجليزي ينتهي في يوليو 2023، مع راتب أسبوعي يقدر بنحو 300 ألف جنيه استرليني، ويبدو أن العقد الجديد الذي يبقيه في أنفيلد روود لمدة أطول مسألة وقت ليسى إلاّ.