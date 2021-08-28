الدوري السعودي | حجازي يسجل مرّة أخرى ويقود الاتحاد لكسر العقدة أمام الفيصلي

قاد النجم المصري أحمد حجازي نادي الاتحاد لكسر سلسلة عثراته أمام الفيصلي في المجمعة، بعد أن تغلب عليه 2-1 مساء الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حجازي هدف نادي الاتحاد الأول أمام نادي الفيصلي في الدقيقة 3 من بداية المباراة، ليزور الشباك للمرة الثانية على التوالي خلال منافسات هذا الموسم، كما أن الدولي المصري وقع على هدفه الخامس مع العميد منذ إنضمامه إلى الفريق خلال الميركاتو الشتوي 2021 قادماً من ويست بروميتش البيون الانجليزي.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد الفيصلي عند النقطة الـ4 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الذي يتصدره الفيحاء بفارق الأهداف عن حامل اللقب نادي الهلال بسبع نقاط.

ويعود آخر انتصار للفريق الأصفر على الفيصلي في مدينة المجمعة الرياضية إلى موسم 2016-2017 حين تغلب عليه 4-2، وفقاً لإحصائية من صحيفة الرياضية السعودية.

وحملت أهداف الاتحاد حينها، توقيع كل من “فهد المولد” والمصري “محمود كهربا” والتونسي “أحمد العكايشي” والكويتي “فهد الأنصاري” الثلاثي المحترف السابق في صفوف الاتحاد، في حين أحرز البرازيلي “لويس جوستافو” والأرجنتيني “كابريرا” هدفي الفيصلي.