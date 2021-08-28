المنتخب السعودي يبدأ مشوار تصفيات كأس العالم 2022 بمبارتي فيتنام وعمان

يدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السبت، معسكراً مغلقاً في الرياض، استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويستهل الأخضر السعودي مشواره في تصفيات كأس العالم في الثاني من سبتمبر المقبل، بمواجهة نظيره الفيتنامي، على ملعب مرسول بارك في الرياض، فيما ستكون المواجهة الثانية في السابع من الشهر ذاته أمام منتخب عُمان، على أن تقام المباراة على ملعب السلطان قابوس في مسقط.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)، وذلك من أجل التأكد من سلامتهم، وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب السعودي سيجري أولى تمارينه تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة بقرار من المدرب الفرنسي.

يذكر أن قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية، إلى جانب منتخبات اليابان، استراليا، الصين، عمان وفيتنام.