الدوري السعودي | النصر فاوض ثلاث أسماء كبيرة لخلافة مينيزيس والنادي لن يتسرع

يبدو أن خروج المدير الفني مانو مينيزيس من نادي النصر السعودي مسألة وقت فقط، ريثما تستقر إدارة النادي على البديل المناسب، حيث تستمر الإدارة النصراوية في التفاوض مع أسماء كبيرة للإشراف على العالمي في الفترة المقبلة.

ودخلت إدارة نادي النصر السعودي في وقت سابق في مفاوضات مع كل من السويسري لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، والبرتغالي باولو فونسيكا مدرب روما الإيطالي السابق، والأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت، وفقاً لصحيفة الرياضية السعودية.

وأضافت مصادر الصحيفة، أن كل هذه الأسماء رفضت القدوم إلى المنطقة العربية في الوقت الحالي، وبالتالي قدمت إعتذارها لإدارة نادي النصر، نظراً لرغبة كل هذه الأسماء، في الاستمرار في أوروبا أو أمريكا الجنوبية على المدى القريب.

وفي موضوع ذا صلة، دخلت إدارة نادي النصر في مفاوضات مع بطل الدوري الارجنتيني مع بوكا جونيورز “جوليرمو سكوليتو” من أجل خلافة مينيزيس في العارضة الفنية للفريق النصراوي، إلا أن مطالب المدرب الأرجنتيني، حالت دون التواصل إلا اتفاق.

وطالب المدير الفني السابق لنادي لانوس الارجنتيني مبلغ 5 ملايين دولار في الموسم لتدريب نادي النصر، كما اشترط القدوم الى الرياض بعد شهر من الآن، الشيء الذي جعل إدارة مسلي آل معمر، تستبعده من خياراتها.

يذكر أن نادي النصر تحت قيادة المدرب مانو مينزيس، إستعاد بعضًا من توازنه خلال الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حقق الفوز 1/3 على نادي التعاون، في مباراة شهدت عودة الهداف عبد الرزاق حمد الله إلى الفريق.