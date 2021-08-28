الرابعة لمصر.. البارالمبية فاطمة عمر تحصد الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكنت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر من حصد الميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، لتحقق الميدالية السادسة لها فى مشوارها الأوليمبي على مدار التاريخ .

ونجحت فاطمة عمر في المحاولة الأولى برفعها وزن 116 كجم، قبل أن تنجح محاولتها الثانية برفعها وزن 120 كجم، واختتمت فاطمة محاولاتها بالإخفاق في رفع وزن 128 كجم.

ونجحت فاطمة عمر في احتلال المركز الثاني في النهائيات، لتحصل على الميدالية الفضية الرابعة لمصر.

وكان شريف عثمان قد حصد الميدالية الفضية في رفع الأثقال، وهو نفس مع حققته رحاب رضوان في اللعبة ذاتها خلال منافسات أمس الجمعة، وهو ما تحقق أيضاً مع محمود عطية الذي جلب الميدالية الثالثة في رفع الأثقال ميزان 72 كيلو جرام.

وواصلت فاطمة عمر إنجازاتها في دورة الألعاب البارالمبية، حيث سبق وأن حققت ذهبية سيدني 2000، ذهبية أثينا 2004، ذهبية بكين 2008، ذهبية

لندن 2012، فضية ريو 2016.