شكرا لقرائتكم خبر عن 39 هدفاً × 100 مباراة.. ماذا قدم بيرسى تاو تحت قيادة موسيمانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات بيرسى تاو، لاعب نادى برايتون الإنجليزى ومنتخب جنوب أفريقيا، أحد صفقات النادى الأهلى بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلى والنادى الإنجليزى واللاعب، وأعلن النادى الأحمر عن الصفقة بشكل رسمى، ولعب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دوراً كبيراً في حسم صفقة بيرسي تاو بعدما فتح خط اتصال مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقي وتحدث معه بشأن الانتفال للأهلي.

ويرتبط المدير الفني بعلاقة قوية مع بيرسي تاو منذ أن كانا يتواجدان سوياً فى نادى صن داونز الجنوب أفريقي قبل عدة مواسم.

ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيماني وبيرسي تاو أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلي سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفني من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له في برايتون.

ولعب بيرسى تاو 100 مباراة مع صن دوانز تحت القيادة الفنية لموسيمانى شارك خلالها فى 60 مباراة كرأس حربة و20 لقاء فى مركز الجناح الايسر و 10 مباريات كلاعب خط وسط مهاحم و6 لقاءات فى مركز الجناح الايمن و 4 مباريات كمهاجم ثانى ، وسجل بيرسى تاو خلال 100 مباراة مع موسيمانى 39 هدفاً بواقع 35 هدف بالقدمين و4 أهداف بالرأس.