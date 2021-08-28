شكرا لقرائتكم خبر عن 39 هدفاً × 100 مباراة.. ماذا قدم بيرسى تاو تحت قيادة موسيمانى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بات بيرسى تاو، لاعب نادى برايتون الإنجليزى ومنتخب جنوب أفريقيا، أحد صفقات النادى الأهلى بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلى والنادى الإنجليزى واللاعب، وأعلن النادى الأحمر عن الصفقة بشكل رسمى، ولعب بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي دوراً كبيراً في حسم صفقة بيرسي تاو بعدما فتح خط اتصال مباشر مع اللاعب الجنوب أفريقي وتحدث معه بشأن الانتفال للأهلي.
ويرتبط المدير الفني بعلاقة قوية مع بيرسي تاو منذ أن كانا يتواجدان سوياً فى نادى صن داونز الجنوب أفريقي قبل عدة مواسم.
ودار حوار على مدار الفترة الماضية بين موسيماني وبيرسي تاو أكد خلاله الأول أن التواجد مع الأهلي سيُحقق له مكاسب رائعة على الصعيد الفني من حيث المشاركة المُستمرة وهو أمر لا يحدث له في برايتون.
وانضم الجنوب أفريقى إلى صفوف برايتون الإنجليزى فى يوليو من عام 2018، لكنه لم يشارك بشكل أساسى مع الفريق، حيث تمت إعارته 3 مرات إلى أندية: رويال يونيون، كلوب بروج وأندرلخت وجميعها فى بلجيكا.
وأحرز بيرسى تاو البالغ 27 عاما 21 هدفا خلال مشاركته فى 79 مباراة بجميع البطولات التى شارك فيها مع الثلاثى البلجيكى، بدءا من موسم 2018-2019 حتى الموسم الماضى 2020-2021.
وسجل بيرسى تاو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى، 13 هدفا وصنع مثلها فى 35 مباراة بمختلف المسابقات بقميص فريق رويال يونيون موسم 2018-2019، ثم تمت إعارته لفريق كلوب بروج الموسم الذى تلاه حيث أحرز 4 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى خلال مشاركته في 30 مباراة.
وجاءت المحطة الأخيرة للاعب الجنوب أفريقى في بلجيكا مع فريق أندرلخت الموسم الماضى، حيث أحرز 4 أهداف وصنع هدفا أخر خلال ظهوره في 14 مباراة بجميع المسابقات.