شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينضم لقائمة الفرسان المتوجين بالدورى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، إلى قائمة الفرسان المتوجين مع الفريق الأبيض بلقب الدورى، حيث توج الزمالك بالبطولة المحلية بعد مباراته أمام البنك الأهلى فى الاسبوع الاخير من البطولة.

ويعد كارتيرون هو المدرب رقم 11 الذي يتوج بلقب الدوري المصري مع الزمالك.

وجاءت قائمة الفرسان المتوجين مع الزمالك كالتالى :-

المجري إيفان ستيفوفيتش توج بلقب الدوري موسم 1959/1960

جوزيف فاندلر توج بلقب الدوري مرتان موسمي 1963/1964/ و1964/1965

زكي عثمان توج بلقب الدوري موسم 1977/1978

محمود أبو رجيلة توج بلقب الدوري موسم 1983/1984

عصام بهيج، والمتوج بلقب الدوري لموسم 1987/1988

دايف مكاى توج بلقب الدوري مرتين، موسمي 1991/1992، و1992/1993

أوتو فيستر توج بلقب الدوري موسم 2000/2001

كارلوس كابرال توج بلقب الدوري لموسم 2002/2003

نيلو فينجادا توج بلقب الدوري موسم 2003/2004.

جوزوالدو فيريرا توج بلقب الدورى موسم 2014/2015

باتريس كارتيرون توج بالدورى موسم 2020 /2021