الارشيف / اخبار الرياضه

كارتيرون ينضم لقائمة الفرسان المتوجين بالدورى مع الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينضم لقائمة الفرسان المتوجين بالدورى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، إلى قائمة الفرسان المتوجين مع الفريق الأبيض بلقب الدورى، حيث توج الزمالك بالبطولة المحلية بعد مباراته أمام البنك الأهلى فى الاسبوع الاخير من البطولة. 

 

ويعد كارتيرون هو المدرب رقم 11 الذي يتوج بلقب مع الزمالك.

 

وجاءت قائمة الفرسان المتوجين مع الزمالك كالتالى :-

 

المجري إيفان ستيفوفيتش توج بلقب الدوري موسم 1959/1960

 

جوزيف فاندلر توج بلقب الدوري مرتان موسمي 1963/1964/ و1964/1965

 

زكي عثمان توج بلقب الدوري موسم 1977/1978

 

محمود أبو رجيلة توج بلقب الدوري موسم 1983/1984

 

عصام بهيج، والمتوج بلقب الدوري لموسم 1987/1988

 

دايف مكاى توج بلقب الدوري مرتين، موسمي 1991/1992، و1992/1993

 

أوتو فيستر توج بلقب الدوري موسم 2000/2001

 

كارلوس كابرال توج بلقب الدوري لموسم 2002/2003 

 

نيلو فينجادا توج بلقب الدوري  موسم 2003/2004.

 

جوزوالدو فيريرا توج بلقب الدورى موسم 2014/2015

 

باتريس كارتيرون توج بالدورى موسم 2020 /2021

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا