شكرا لقرائتكم خبر عن الأفراح مستمرة.. نجوم الزمالك يحتفلون بدرع الدوري: "مبروك للجمهور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو نادى الزمالك على تهنئة الجمهور والاحتفال بعد التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز للمرة 13 فى تاريخه، معبرين عن سعادتهم بإسعاد جماهير الأبيض.

ونشر محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع درع الدورى وعلق قائلا، "ألف مبروك جمهور الزمالك العظيم ومبروك لكل اللعيبة الرجالة والجهاز الفني ومجلس الإدارة".



محمد ابو جبل

بينما نشر إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، عبر حسابه الموثق على إنستجرام، صورة مع درع الدوري علق قائلا، " زمالك عمرى".



امام عاشور

كما هنأ محمد عبد الغني لاعب القلعة البيضاء، جماهير نادي الزمالك بعدما حقق الفريق لقب الدوري المصري للمرة 13 في تاريخه، ونشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة مع الدرع وعلق عليها: "بطل الدورى".



عبد الغنى

كما أعرب أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك عن سعادته بالتتويج مع فريقه ببطولة الدورى العام، ونشر عبر حسابه على إنستجرام صورة بدرع الدورى وعلق قائلا، "الفائز بالدوري.. خامس واحد في عامين ونصف".

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.