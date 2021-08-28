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احتفالية فنية كبرى بنادى سيتى كلوب كفر الشيخ بحضور الفنان أحمد شيبة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وسط حضور جماهيرى كبير من الأعضاء بمختلف الفروع، شهد أمس الجمعة نادى سيتى كلوب بكفر الشيخ حفلا للفنان أحمد شيبة فى إطار سلسلة حفلات city tour التى تنظمها أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات مصر بشكل أسبوعى.

 

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ويعتبر هذا الحفل هو الخامس ضمن حفلات الصيف التى تنظمها أندية سيتى كلوب، حيث سبق وأقيمت سلسلة حفلات بفروع طنطا وبنها وشبين الكوم والعبور.

 

وتفاعل أعضاء أندية سيتى كلوب مع الفنان أحمد شيبة فى حفل أمس الجمعة بفرع كفر الشيخ وردد الجمهور معه الأغنيات وشاركوه الغناء، وحرصوا على التقاط الصور معه، وأقيمت الاحتفالية وسط إجراءات احترازية مشددة، وتم تعقيم المكان المخصص للاحتفالية، مع التأكيد على ارتداء الحضور الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس .

 

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وستشهد الأسابيع المقبلة حفلات فنية جديدة ، فى إطار سلسلة حفلات city tour وتحديدا فى صعيد مصر وعلى رأسها فرع سيتى كلوب فرع أسوان. 

 

وتحرص شركة استادات الوطنية المالكة لسلسلة أندية سيتى كلوب على إقامة الأحداث الفنية والرياضية والثقافية في كل فروع سيتي كلوب دعما منها لبناء المجتمع واكتشاف المواهب والأبطال في كافة المجالات. 

 

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ويتقدم المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة إستادات والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة شركة إستادات المالكة لأندية سيتي كلوب بالشكر والتقدير لمديرية أمن كفر الشيخ لجهودهم في تأمين وتنظيم الحفل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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