شكرا لقرائتكم خبر عن الرباعة البارالمبية فاطمة عمر تحصد فضية أولمبياد طوكيو.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر، الميدالية الفضية فى منافسات وزن 67 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، لتحقق فاطمة عمر الميدالية السادسة لها فى مشوارها الأوليمبي على مدار التاريخ .

وحصد محمود صبرى فضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا في اليابان.

وتعتبر فضية صبري هي الثالثة للمصريين في البارالمبياد والثالثة في لعبة رفع الأثقال، بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذين نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.

فيما أنهت اللاعبة المصرية الشابة فاطمة محروس، بطلة مصر في رفع الأثقال، منافسات دورة الألعاب البارالمبية في المركز الرابع، ضمن منافسات رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو 2020 بعدما نجحت في رفع ثقل 127 كجم.

وحرص أيمن كامل، السفير المصري في اليابان، على حضور منافسات اللاعبين المصريين في لعبة رفع الأثقال لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، خلال دورة الألعاب البارالمبية.

وتواجد رفقة السفير المصري في اليابان، كل من: حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة مع البعثة المصرية في طوكيو.