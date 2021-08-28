ولادة غوريلا جبلية في حديقة حيوانات بالكونغو

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

أعلنت حديقة فيرونغا الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، الجمعة، ولادة غوريلا جبلية في هذه المنطقة السياحية المهددة من قبل جماعات مسلحة.



وحصلت الولادة صباح 22 أغسطس/آب، كما أوضح مسؤول التواصل في الحديقة أوليفييه موكيسيا لوكالة "فرانس برس".

واكتشف الولادة "فريق من حراس بيئيين" خلال زيارة مراقبة روتينية لمسكن حيوانات الغوريلا في منطقة كيبومبا في شمال كيفو بشرق البلاد، كما أوضح المسؤول.

وقالت الحديقة إن المولود الجديد ينتمي إلى غوريلات باراكا "التي تضم حالياً 18 غوريلا".

وأضاف موكيسيا أن "هذه الولادة هي الأولى لعائلة باراكا هذا العام، ما يرفع عدد الولادات إلى 13 منذ يناير/كانون الثاني 2021 "لكل عائلات الغوريلات في المنطقة.

وتغطي فيرونغا الواقعة على حدود جمهورية الكونغو الديموقراطية مع رواندا وأوغندا، حوالي 7800 كيلومتر مربع من مقاطعة شمال كيفو، وعاصمتها جوما.

وهذه الحديقة التي افتتحت عام 1925، هي أقدم محمية طبيعية في أفريقيا وملاذ للغوريلا الجبلية النادرة الموجودة أيضاً في رواندا وأوغندا المجاورتين.

ويقدّر العدد الإجمالي للغوريلا الجبلية في المنطقة في البلدان الثلاثة بـ1063 وفقا لآخر إحصاء شامل أجري عام 2018.