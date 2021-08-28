كريستيانو رونالدو يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

عاد كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد، ليمنح صراع هدافي الموسم الحالي إثارة إضافية.



وشهدت السنوات الماضية حالة من الندية بين عدد من نجوم البريميرليج، على جائزة الحذاء الذهبي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن رونالدو الذي غاب بطبيعة الحال عن أول مباراتين ليونايتد في المسابقة، لن يكون حاضرا أيضا في لقاء الفريق بالجولة الثالثة.

وعلى الأرجح سيخوض رونالدو أول مباراة بقميص يونايتد خلال رحلته الثانية مع الفريق، ضد نيوكاسل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويمثل استمرار غياب رونالدو فرصة سانحة أمام لاعبي المسابقة لتسجيل المزيد من الأهداف، والابتعاد قدر الإمكان بصدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

ميشيل أنطونيو - 3 أهداف

برونو فرنانديز - 3 أهداف

سعيد بن رحمة - هدفان

دييجو جوتا - هدفان

داني إنجز - هدفان