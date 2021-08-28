ما هو موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المغربي ومباريات الجولة الأولى؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري المحترفين 2021-2022، بعد إجراء القرعة مساء يوم الجمعة.



وقال خالد لمغافري أمين سر رابطة المحترفين المغربية في تصريحات صحفية، إن الموسم الجديد سينطلق يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.

يستهل الوداد حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين المغربي، باستضافة اتحاد طنجة، بينما يلعب الرجاء مع يوسفية برشيد، فيما يستضيف الجيش الملكي نظيره الوافد الجديد شباب السوالم.

كما يلتقي حسنية أغادير مع سريع وادي زم، والمغرب الفاسي ضد نهضة بركان، وشباب المحمدية مع الفتح الرباطي، وأولمبيك خريبكة أمام مولودية وجدة، وأولمبيك آسفي مع الدفاع الحسني.

وستشهد الجولة السابعة مواجهة تقليدية بين فرق العاصمة الإدارية والاقتصادية حيث يحل الوداد ضيفا على الجيش بينما يحل الفتح ضيفا على الرجاء.

وكالعادة ستجري مباراة قمة الدار البيضاء ذهابا في الجولة العاشرة حيث يستضيف الوداد جاره الرجاء الذي سيكون هو المستضيف إيابا في الجولة 25.

ويلتقي الرجاء مع الجيش في قمة تقليدية بالجولة 14 بينما يستضيف الفتح منافسه الوداد في الجولة 15.