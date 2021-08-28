بطولة إنكلترا: الفرنسي سيسوكو من توتنهام إلى واتفورد

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







لندن : انتقل لاعب الوسط الدولي الفرنسي موسى سيسوكو من توتنهام الإنكليزي إلى مواطنه واتفورد لمدة عامين، بحسب ما أعلن الفريقان.

قال واتفورد في بيان الجمعة "يسعد هورنتس الإعلان عن الفرنسي المخضرم كثيراً موسى سيسوكو من توتنهام".

سيسوكو (32 عاما) الذي نشأ في تولوز، انضمّ إلى توتنهام عام 2016 من نيوكاسل الإنكليزي أيضا، وحمل ألوان سبيرز في 202 مباراتين في مختلف المسابقات.

قدّم أفضل مواسمه مع نادي شمال لندن في 2018 2019، وكان دوره رئيساً في بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ليفربول صفر 2.