شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة سموحة ومصر المقاصة فى الإسكندرية بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سموحة نظيره مصر المقاصة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية:

1- يحتل سموحة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 54 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفًا.

2- يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

3- اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة سموحة ومصر المقاصة مكون من :"حمادة الحلاوى ، محمود مصطفى ، وليد قابيل ، عبد العزيز أبو سعدة.

4- انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل 1-1 بين الفريقين تقدم محمد عبد المنعم لسموحة وتعادل باسم مرسى للمقاصة بالجولة 17 للمسابقة بالجبل الاخضر.

5- تحمل مواجهة اليوم الرقم 21 في تاريخ مواجهات الفريقين، لم تعرف لغة التعادل سوي أربعة مباريات، وتفوق سموحة نسبيا بتحقيقه 10 انتصارات مقابل 6 فقط للمقاصة، سجل سموحة 30 هدفا مقابل 25 للمقاصة.

6- صعدا معا موسم 2010/2011 لأول مرة وحتى الآن مستمران في مسيرتهما بالدوري، وفاز المقاصة في أول مواجهة بينهما في الأسبوع التاسع بإستاد الإسكندرية في "25 أكتوبر2010" بهدف دون رد سجله أيمن حفني قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق وأدارها الحكم أسامة الحسيني

7- أول فوز لسموحة كان في الموسم الملغى 2011/2012 حيث فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف بالإسكندرية حيث سجل صامويل أفوام أول هدف لسموحة بعد صيام دام 200 دقيقة.

8- حقق سموحة 4 انتصارات متتالية منها فوزين موسم 2013/2014 دوري المجموعتين، وتبادلا الفوز بنتيجة (3/1) موسم 2012/2013 غير المكتمل.

9- الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين يتقاسمها نانا بوكو للمقاصة، وهاني العجيزي لسموحة برصيد 3 أهداف.

10- يدخل سموحة مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر المقاصة من بيراميدز بخمسة أهداف دون رد في نفس الجولة.