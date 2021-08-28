شكرا لقرائتكم خبر عن حياة خطاب تحتفل بميداليات الأثقال فى طوكيو بعلم مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية على الاحتفال بميداليات رفع الأثقال فى الدورة الأولمبية برفع علم مصر بعد حصد فاطمة عمر فضية وزن 67 كجم.





وحصد محمود صبرى فضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، المقامة حاليا فى اليابان صباح اليوم.

يأتى إنجاز فاطمة عمر وصبرى بعد فضيتي شريف عثمان ورحاب رضوان، اللذين نجحا في حصد أول ميداليتين لمصر فى دورة الألعاب البارالمبية المقامة فى طوكيو، حيث حقق شريف عثمان الميدالية البارالمبية الأولى لمصر بعدما حصد فضية منافسات رفع الأثقال وزن 59 كجم، ويعتبر شريف عثمان صاحب الرقم العالمي والبارالمبي السابق والذي حققه في ريو دي جانيرو 2016 برفع 211 كجم، لكنه لم يكرر المحاولة على هذا الرقم في اليابان.

فيما أنهت اللاعبة المصرية الشابة فاطمة محروس، بطلة مصر في رفع الأثقال، منافسات دورة الألعاب البارالمبية في المركز الرابع، ضمن منافسات رفع الأثقال فى بارالمبياد طوكيو 2020 بعدما نجحت في رفع ثقل 127 كجم.

وحرص أيمن كامل، السفير المصري في اليابان، على حضور منافسات اللاعبين المصريين في لعبة رفع الأثقال لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، خلال دورة الألعاب البارالمبية.

وتواجد رفقة السفير المصري في اليابان، كل من: حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة مع البعثة المصرية في طوكيو.