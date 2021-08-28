شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدفاع الجوى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلاقى فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

2_يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.

3_يدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاصة بخماسية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين بهدفين مقابل هدف من المقاولون العرب في نفس الجولة.

4_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة بيراميدز وغزل المحلة مكون من :"وائل فرحان ، هشام هاشم ، أحمد حبيب ، شاكر عبد الحليم.

5_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بالتعادل 2-2 ، سجل ثنائية بيراميدز محمد الجباس وديجو رولان وسجل ثنائية غزل المحلة هشام نبوى وأحمد النادرى بالجولة 17 للمسابقة على ستاد غزل المحلة.