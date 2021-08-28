شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يقرر الرحيل عن غزل المحلة عقب مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، الرحيل عن الفريق عقب مواجهة بيراميدز المقرر الها اليوم، السبت، فى ختام مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وعلم ”الخليج 365” أن خالد عيد أبلغ المسؤلين داخل غزل المحلة بقرار الرحيل خلال جلسة ودية عقب الخسارة فى المباراة السابقة من المقاولون العرب داخل ملعب المحلة .

ويلاقى فريق بيراميدز نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المقاصة بخماسية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين بهدفين مقابل هدف من المقاولون العرب في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا