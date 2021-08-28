شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جونيور آجايى يسير على خطى العميل المزدوج في القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهة جديدة يتبعها جونيور أجاي، صانع ألعاب الأهلي، بعد فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء، حيث كشف مصدر مقرب من النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الأهلي، عن أن اللاعب رحب بفكرة الانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد بعد رغبة القلعة الحمراء فى الاستغناء عن جهوده.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجايى تلقى عرضًا من الزمالك بعد تأكد رحيله عن الأهلى، ورحب بالانتقال للفريق الأبيض الذى يصر على التعاقد معه بشكل مجانى، حيث يرحب أجايى باستمرار التواجد فى القاهرة وعدم العودة لبلاده مرة أخرى، خاصة أنه يتقاضى راتبا ماديا كبيرا يفوق أى عرض آخر من خارج مصر".

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة، مما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الأهلي في الفترة الأخيرة، مفضلا الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واتجه الأهلي للاستغناء عن جونيور أجايي ولاعب أجنبي آخر والأقرب هو الكونغولي والتر بواليا الذي يملك أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزاني، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

جونيور أجايى من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016، وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.

المهاجم النيجيرى كان أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجايى، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول في الأجواء مع باقي زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر في وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.

وإجمالا لعب أجايى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقائق لعب، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلي 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.